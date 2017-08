Ostravská firma Ekova Electric zahájila práce na zakázce na opravu 65 tramvají pro švédský Götteborg. První opravená vozidla už Ostravu opustila, letos jich podnik plánuje opravit deset až 14. Zakázka je plánována do roku 2021 a její hodnota je přibližně 600 milionů korun. ČTK to řekla mluvčí Ekovy Leona Kuchařová. "Pokud budou práce na vozech pokračovat dosavadním tempem, podaří se zakázku dokončit ještě v předtermínu," uvedla Kuchařová. Ekova už pro Götteborg od roku 2011 do letoška opravovala 80 tramvají typu M31. Vyměňovala na nich trakční výzbroj, vnější oplechování, podlahovou krytinu, ale také madla, dveře či schody. Ostravská společnost Ekova Electric se zabývá modernizacemi tramvají nebo výrobou elektrobusů, které sama i vyvíjí.