Ostrava chce postupně restaurovat zanedbaná umělecká díla na území města. Do budoucna by navíc veřejný prostor mohly oživit i nové exponáty. ČTK to řekl primátor Tomáš Macura (ANO). "Jsme toho názoru, že uměleckých děl ve městě je málo, a že to v minulosti bylo zanedbáváno. Chtěli bychom jednak rozšířit počet uměleckých děl ve městě, ale chtěli bychom také zvýšit tu péči o ta stávající," vysvětlil Macura. Rada města proto rozhodla, že vyčlení necelých 3,5 milionu korun na renovaci prvních šesti uměleckých děl ve městě. Tři jsou umístěna v městské části Jih, dvě v Porubě a jedno ve Slezské Ostravě. Renovace se dočká například památník obětem hornické stávky z roku 1894 nebo fresky na známém porubském oblouku, který je jakousi symbolickou vstupní branou do této městské části.