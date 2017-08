Barbora Špotáková vyhrála v Londýně soutěž oštěpařek výkonem 66,76 m a ke dvěma zlatým medailím z olympijských her přidala po deseti letech druhý titul mistryně světa. Na stupně vítězů ji překvapivě doprovodily dvě Číňanky Li Ling-wej a Lu Chuej-chuej, olympijská vítězka a letošní světová jednička Chorvatka Sara Kolaková skončila až čtvrtá. Šestatřicetiletá Špotáková na stejném stadionu před pěti lety získala své druhé olympijské zlato a před měsícem tady v generálce vyhrála Diamantovou ligu. Po prvním nevydařeném pokusu se ve druhé sérii vyhoupla do čela výkonem 66,76 m a zůstala tam až do konce.