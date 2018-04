Ostatky kardinála Berana přivítají na letišti ve Kbelích zástupci státu i církve

Ostatky kardinála Josefa Berana přivítají v Praze zástupci státu i církve. Vládní speciál přistane na kbelské letiště příští pátek v šest večer, kdy se mají v celé zemi rozeznít zvony. Uvítací projev následně přednese předseda Senátu Milan Štěch, květiny na rakev položí ministryně obrany Karla Šlechtová. V sobotu se chystá slavnostní bohoslužba v katedrále svatého Víta. Po několika dnech po přívozu ostatků do Prahy, bude rakev uložena 23. dubna do nově zřízeného sarkofágu v kapli sv. Anežky. Prozatímní hrob v Římě, kde jsou dnes Beranovy ostatky uloženy, bude zrušen. Deska by měla spočinout v Plzni, rodišti kardinála Berana.

Kardinál Josef Beran zemřel v roce 1969 v Římě ve vatikánském exilu. Tehdejší československá vláda nepovolila návrat kardinálova tělo do vlasti i přesto, že to byla Beranova poslední vůle. Kardinál tak byl pohřben po boku papežů v bazilice svatého Petra. Převoz ostatků do Česka povolil letos papež František.