Ostatky kardinála Berana budou v dubnu uloženy v katedrále svatého Víta

Ostatky kardinála Josefa Berana budou letecky dopraveny do České republiky 20. dubna. Den předtím budou vyzdviženy ze svatopetrské baziliky ve Vatikánu, kde bude na trvalou památku kardinála Berana umístěna pamětní deska. Od 21. do 23. dubna bude rakev s ostatky kardinála vystavena v katedrále sv. Víta na Pražském hradě a 23. dubna po bohoslužbě bude uložena v nově zřízeném sarkofágu. ČTK to řekl mluvčí pražského arcibiskupství Stanislav Zeman.

Papež František povolil převoz ostatků v souladu s poslední vůlí Josefa Berana počátkem letošního roku. Kardinál je pohřben v chrámu svatého Petra ve Vatikánu, po boku papežů, protože vláda v komunistickém Československu nepovolila převoz jeho těla do vlasti. Josef Beran zemřel v roce 1969 ve vatikánském exilu a církev usiluje o jeho blahořečení.