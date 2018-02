Osm východoevropských zemí je pro vyšší příspěvky do rozpočtu EU

Osm východoevropských států EU podpoří zvýšení příspěvků členských zemí do rozpočtu bloku tak, aby bylo možné zaplnit mezeru způsobenou odchodem Británie. V Budapešti to uvedl János Lázár, šéf úřadu premiéra Viktora Orbána. Příslušní ministři zemí visegrádské skupiny (V4) se v maďarské metropoli sešli ve formátu rozšířeném ještě o zástupce Bulharska, Chorvatska, Rumunska a Slovinska s eurokomisařem pro rozpočet Günterem Oettingerem. Británie, která je čistým plátcem do společné unijní kasy, z EU odchází v březnu 2019, své závazky ale bude zřejmě plnit až do konce stávajícího víceletého finančního období o rok později.

Maďarsko, Polsko, Česko, Slovensko, Slovinsko, Chorvatsko, Bulharsko a Rumunsko se shodly na podpoře zvýšení každoročních příspěvků států založených na hrubém národním důchodu (HND). Ty jsou nyní zastropovány u jednoho procenta evropského HND. V Bruselu se předpokládá, že k zaplnění britského výpadku a finančnímu pokrytí nových výzev, jako je migrace či lepší ochrana vnější hranice bloku, bude potřeba dostat se někam na 1,1 procenta, možná i výše. Za ČR se jednání zúčastnila ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Premiér Andrej Babiš se přitom v pondělí v Bruselu v rozhovoru s novináři k možnému zvýšení plateb stavěl skepticky. Připomínal, že v důsledku obnoveného hospodářského růstu unie znamená i nezměněná procentuální hodnota příspěvku v absolutních číslech více peněz. Postkomunistické země východní Evropy jsou vesměs čistými příjemci finančních prostředků EU. Nyní se obávají, že s nižším rozpočtem by o část příjmu přišly.