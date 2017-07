Češi a Slováci se v neděli sešli na hraniční hoře Velká Javořina v Bílých Karpatech. Už popětadvacáté se zde konaly tradiční Slavnosti bratrství Čechů a Slováků, které připomínají společnou minulost obou národů. Řada lidí se na místě každoročně setkává s přáteli z druhé strany hranice, i dnes na vrchol přišlo několik tisíc lidí. "Lidé, kteří žijí na tom pomezí, to skutečně chtějí. Vychází to z přirozené touhy lidí dokázat si, že rozdělení, nebo ty dvě republiky, nejsou žádným problémem," řekl ČTK hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek (KDU-ČSL), který se slavností účastní pravidelně. Myšlenka společného setkávání Čechů a Slováků vznikla v roce 1992. Tehdy to byl symbol nesouhlasu s rozdělením republiky a také vyjádření vzájemné sounáležitosti. Dnes se setkání nesou v přátelském duchu, kdy se při lidové muzice potkávají staří známí z obou stran hranice.