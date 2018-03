Ornitologové: Návrat čápů zpozdily mrazy na začátku března

Mrazivé počasí na začátku března zpozdilo letošní přílet čápů, kteří se vrátili zatím jen do západní části Česka. Obsadili tu 25 hnízd, naopak na Moravu se zatím nevrátili. Vyplývá to z pozorováních zveřejněných na webu Čapí hnízda, uvedli ornitologové. Podle webu je v Česku celkově přes 1300 čapích hnízd. Čápi pro let potřebují teplé vzdušné proudy, proto vyčkávali na lepší počasí. Ornitologové lidi vyzývají, aby si při svých procházkách všímali čapích hnízd a pomohli jim monitorovat, zda již jsou nebo nejsou obsazená. Do sčítání čápů se loni zapojilo přes 580 dobrovolníků, kteří zkontrolovali 1200 hnízd. Podle ornitologů má sčítání těchto ptáků na území Česka velkou tradici. "To první mezinárodní proběhlo již v roce 1934 a prováděli jej četníci," uvedli.