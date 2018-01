Orloj Staroměstské radnice se zastavil, čekají ho opravy

Staroměstský orloj v Praze se po deváté hodině zastavil. Orloj bude poprvé od poválečných let kompletně demontován. Následně bude převezen do restaurátorských dílen, kde jej čekají opravy. Bude mu vrácen původní vzhled a mechanika se vrátí do podoby z 60. let 19. století. ČTK to řekl orlojník Petr Skála. Na věž radnice se tato turisticky atraktivní památka vrátí nejpozději s koncem letních prázdnin. Restaurátorské práce a opravy budou stát 9,4 milionu korun. "Budeme odstraňovat ten nevhodný řetězový elektrický pohon z roku 1948 a budeme tam vracet staré lanové bubny, ozubená kola, která byla v depozitáři, a budeme pohánět znova orloj tak, jak byl původně poháněn. To znamená kamennými závažími přes konopná lana navíjená na dřevěné lanové bubny," řekl Skála. I po úpravách se však budou hodiny automaticky natahovat. Tento systém však bude skrytý.

Památka byla v posledních letech opravován několikrát. Naposledy se kvůli opravám orloj zastavil v roce 2011, kdy odborníci opravovali především jeho interiér a závady mechanismu stroje. Orloj zhotovil začátkem 15. století Mikuláš z Kadaně, později jej zdokonalil mistr Hanuš z Růže. K orloji se váže řada legend a tajemství, například není jasné, kdy přesně se na něm objevily sošky apoštolů, kteří se každou hodinu ukazují ve dvou okéncích pod stříškou. V roce 2002 jej nečekaně zastavila porucha na trafostanici kvůli velké vodě, která se prohnala hlavním městem. O devět let později 23. prosince se orloj zastavil na pět minut plánovaně, bylo to k uctění památky zesnulého prezidenta Václava Havla.