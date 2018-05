Opozice označila konec schůze o novičoku za obstrukci a bojkot

ANO, SPD a KSČM přistoupily k bezprecedentní obstrukci, když neumožnily schůzí Sněmovny k novičoku. Novinářům to řekl poslanec Vít Rakušan (STAN) poté, co Sněmovna kvůli nedostatku přihlášených poslanců nemohla začít o bodu jednat. Šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek označil postup nepřihlášených poslanců za hrůzu z pravdy. Ve Sněmovně byl opticky dostatek poslanců pro jednání, nepřihlásilo se jich ale potřebných 67, aby schůze byla usnášeníschopná. "Je skutečně neuvěřitelné, co se v této Poslanecké sněmovně v režii hnutí ANO děje na objednávku Pražského hradu. Kdy se prostě řekne z Pražského hradu, že o novičoku se diskutovat nemá, protože to je někomu nepříjemné," řekl Rakušan. Předseda KSČM Vojtěch Filip řekl, že schůze Sněmovny k novičoku měla sloužit k pomlouvání prezidenta, proto se komunisté nepřihlásili. Obstrukce označil za součást politiky.

Mimořádná schůze byla přerušena na neurčito, než se šéfové poslaneckých klubů dohodnou na novém termínu. Rakušan ale neočekává, že by se to stalo, protože ANO, SPD a KSČM podle něj takovou dohodu nechtějí. Debatu o jedu rozvířil prezident Zeman, když prohlásil, že podle zprávy, kterou mu dodali vojenští zpravodajci, se novičok v Česku v malém množství vyráběl a testoval. Látkou typu novičok byl v březnu ve Velké Británii otráven dvojitý agent Sergej Skripal. Británie za viníka útoku označila Rusko, které následně uvedlo, že jed mohl pocházet i z Česka. Zemanova slova o výrobě novičoku v České republice popřeli vládní činitelé i sněmovní a senátní výbory. Sněmovní komise pro kontrolu činnosti vojenského zpravodajství uvedla, že se uskutečnila pouze laboratorní mikrosyntéza pro výzkumné a ochranné účely, která není podle mezinárodní úmluvy považována za výrobu.