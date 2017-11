Opozice by měla vést komise pro bezpečnost, shodl se stůl Pirátů

V kontrolních komisích a důležitých sněmovních výborech by měli být zástupci všech stran, komise pro dohled nad bezpečnostními složkami by pak měla řídit opozice, shodli se na tom zástupci ODS, TOP 09, STAN a Pirátů u kulatého stolu, který svolal předseda Pirátů Ivan Bartoš. Novinářům po schůzce řekl, že počty poslanců ve výborech a komisích by měly být zvýšeny tak, aby tam mohli být zástupci všech sněmovních subjektů. Hnutí ANO ale o změnách v počtu poslanců ve výborech neuvažuje. ODS podle šéfa sněmovního klubu občanských demokratů Zbyňka Stanjury na jednání požádala o podporu předsedy strany Petra Fialy do čela Sněmovny. Bartoš, jehož Piráti se dříve vyslovili pro kandidáta ANO Radka Vondráčka, později řekl, že žádost o podporu jeho strana probere na příštím zasedání poslaneckého klubu.