Ombudsmanka odhalila případy ponižování v policejních celách

Ombudsmanka odhalila při kontrolách policejních cel ponižování či nedostatečné seznamování zadržených s jejich právy. Veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová v předchozích dvou letech zkontrolovala 47 policejních cel předběžného zadržení ve 14 obvodních oddělení policie. Ombudsmanka to uvedla na tiskové konferenci. Zprávu z návštěv Šabatová zaslala policejnímu prezidentovi. Policie zatím kritiku nechtěla komentovat. Ombudsmanka se při prověrkách setkala s nedostatečným poučováním lidí v celách i s nepřiměřeným zásahem do jejich práv, soukromí a důstojnosti.

Do cely předběžného zadržení může být člověk umístěn během trestního řízení do rozhodnutí o vzetí do vazby, nebo propuštění, a to nejdéle na tři dny.