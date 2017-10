Okleštěk: Olomoucký kraj další návštěvu prezidenta opět zaplatí

Olomoucký hejtman Ladislav Okleštěk (ANO) odmítl výzvu ministra zemědělství a krajského zastupitele Mariana Jurečky (KDU-ČSL), aby krajský úřad ze svého rozpočtu už neplatil plánovanou listopadovou návštěvu prezidenta Miloše Zemana v regionu. Okleštěk novinářům řekl, že náklady budou zřejmě nižší než při předchozích návštěvách. Hejtmanství za každou ze čtyř dosavadních návštěv prezidenta zaplatilo vždy několik set tisíc korun.

Zeman nedávno zrušil plánovanou cestu do Zlínského kraje, údajně poté, co hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL) jeho kanceláři oznámil, že delegaci zaplatí jen oběd či večeři do 30.000 korun. Zlínský kraj stály dosavadní čtyři Zemanovy návštěvy celkem 1,6 milionu korun. Zeman se místo toho rozhodl zamířit do Olomouckého kraje, o čemž prezidentská kancelář podle Oklešťka informovala hejtmanství. Okleštěk tvrdí, že se řídí letním usnesením Asociace krajů ČR, která ocenila návštěvy prezidentů v regionech. Prezident Zeman od nástupu do funkce v roce 2013 objíždí pravidelně všechny kraje.