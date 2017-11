Okamurova SPD nepřistoupila na Kalouskův návrh na bojkot Sněmovny

Hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) nepodpoří návrh předsedy TOP 09 Miroslava Kalouska na zablokování ustavující schůze Sněmovny. Novinářům to po jednání s Kalouskem řekl předseda SPD Tomio Okamura. Zároveň ale zopakoval, že SPD nepodpoří menšinovou vládu hnutí ANO. Očekává také, že kdyby vláda ANO nezískala důvěru, prezident Miloš Zeman rychle využije druhý pokus pro jmenování premiéra. Kalousek v úterý navrhl, aby poslanci bojkotovali volbu předsedy Sněmovny. V takovém případě by nemohla současná vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD) podat demisi a Zeman by nemohl jmenovat předsedu ANO Andreje Babiše premiérem. Kalousek to zdůvodňuje obavami, že by Babiš mohl dlouhodobě vládnout bez důvěry.