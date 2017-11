Okamurova SPD nepostaví kandidáta do prezidentské volby

Hnutí Svoboda a přímá demokracie nepostaví stranického kandidáta do prezidentské volby. Po jednání s prezidentem Milošem Zemanem na zámku v Lánech to novinářům řekl předseda hnutí Tomio Okamura. Zástupci SPD se podle něho shodli se Zemanem na tom, že by Česko neměl dlouhodobě vést kabinet bez důvěry. Okamura rovněž zopakoval, že hnutí nemůže podpořit menšinový kabinet, který skládá předseda vítězného hnutí ANO Andrej Babiš. Okamura o svých případných prezidentských ambicích dříve hovořil, nyní je jasné, že do lednové volby hlavy státu nepůjde. Zeman už dříve uvedl, že Okamura, pokud by se rozhodl kandidovat, by mu vzal asi deset procent voličských hlasů, aniž by se sám stal prezidentem.