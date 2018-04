Okamura: SPD si přeje, aby vláda vznikla co nejrychleji

Hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) si přeje, aby co nejrychleji vznikla vláda. Novinářům to před schůzkou s prezidentem Milošem Zemanem na zámku v Lánech řekl šéf SPD Tomio Okamura. Za přijatelný označil kabinet, který by podporoval program jeho hnutí. Za priority označil mimo jiné podporu pracujících, podmínění dávek či zvýšení důchodů včetně invalidních.

Zeman se tento týden v Lánech sešel s premiérem v demisi Andrejem Babišem (ANO), který ho informoval o konci vládních vyjednávání s ČSSD. Zeman mu doporučil, aby dál vyjednával s KSČM a SPD. Na další dny si prezident do Lán pozval jejich lídry, setkání s předsedou komunistů Vojtěchem Filipem absolvoval ve středu.