ODS nechce na Hradě Zemana

ODS nepostaví do prezidentské volby svého kandidáta. Prvořadým cílem druhé nejsilnější sněmovní strany je to, aby nebyla opět zvolena současná hlava státu Miloš Zeman. Svého bývalého předsedu a někdejšího premiéra Mirka Topolánka pokládá ODS za kandidáta, který by byl schopen čelit nebezpečí paktu mezi Zemanem a předsedou vítězného hnutí ANO Andrejem Babišem, řekl po zasedání výkonné rady občanských demokratů jejich předseda Petr Fiala.

Topolánek má podle ODS potřebné zahraničněpolitické zkušenosti i vnitropolitické znalosti a je zastáncem silné euroatlantické vazby. Usnesení výkonné rady ale podle občanských demokratů neznamená vyjádření podpory Topolánkovi, jenž sehnal dostatek podpisů senátorů pro možnost kandidovat. "Ponecháváme na voličích, jak se rozhodnou," zdůraznil Fiala. Místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija připomněla, že sám Topolánek si nepřeje podporu žádné politické strany.