ODS, lidovci, STAN a TOP jdou do ustavení Sněmovny v jednom bloku

ODS, TOP 09, KDU-ČSL a STAN se sdružily do uskupení Demokratický blok, aby společně postupovaly při pondělním ustavení Sněmovny. Novinářům jejich zástupci řekli, že nebudou do čela dolní komory volit Radka Vondráčka z hnutí ANO, požadují dvě místa místopředsedů Sněmovny a vedení sedmi výborů. Předseda ODS Petr Fiala nebude kandidovat proti Vondráčkovi.

Podle šéfa poslanců STAN Jana Farského dostali nabídku účastnit se bloku i sociální demokraté a Piráti. V tom případě by blok měl sílu 85 mandátů. Demokratický klub má ve dvousetčlenné Sněmovně 48 mandátů. Fiala, který chtěl kandidovat do čela Sněmovny, nyní takový krok považuje za bezpředmětný, nechce asistovat dohodě mezi hnutím ANO, komunisty a SPD. Hnutí ANO podle předsedů zúčastněných stran není schopno dojít k dohodě a vede matoucí jednání. "Vypadá to, že ANO bude obstruovat jednání samo svojí neschopností," uvedl k pondělní schůzi šéf lidovců Pavel Bělobrádek.