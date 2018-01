ODS i lidovci zůstanou v opozici

Občanští demokraté zástupcům hnutí ANO zopakovali, že trvají důvody, proč nevstoupí do jednání o vládě. Novinářům to po zhruba hodinové schůzce řekl předseda ODS Petr Fiala. Uvedl také, že ODS nepodpoří ani žádnou menšinovou vládu ANO. Na jednání podle Fialy nezaznělo, že by hnutí uvažovalo o jiném premiérovi než Andreji Babišovi.

Také lidovci zůstanou v opozici. Po zhruba půlhodinové schůzce to řekl předseda strany Pavel Bělobrádek. ANO podle něj odmítá splnit podmínku KDU-ČSL, aby ve vládě nebyl žádný trestně stíhaný člověk a trvá na tom, aby premiérem byl předseda hnutí Andrej Babiš. Ten byl obviněn z podvodu v případu financování farmy Čapí hnízdo. KDU-ČSL je podle Bělobrádka připravena i dále jednat, zatím ale nevidí, že by ze strany ANO přišel nějaký průlom. Lidovci přitom kromě personálního požadavku mají pro případný vstup do koalice i programové podmínky a trvají také na tom, že bude garantována jejich důstojná role ve vládě.