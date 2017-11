ODS chce vyzvat vládu, aby bez důvěry nedělala zásadní rozhodnutí

Občanští demokraté při první příležitosti navrhnou poslancům přijmout usnesení, ve kterém by vyzvali budoucí vládu, aby nedělala žádné kroky nad rámec běžné správy ministerstev či nevynucené personální změny, dokud nezíská důvěru Poslanecké sněmovny. Novinářům to řekl předseda ODS Petr Fiala. Strana chce také navrhnout zákon, který by vládě v demisi či bez důvěry Sněmovny výrazně omezil rozhodovací pravomoci. Fiala připravovaný návrh zdůvodnil tím, že šéf hnutí ANO Andrej Babiš sestavuje menšinovou vládu bez toho, aby s někým vůbec seriózně jednal o většinovém kabinetu.