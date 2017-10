ODS a KDU-ČSL chtějí, aby kontrolu tajných služeb měla opozice

KDU-ČSL a ODS se shodly na tom, že by sněmovní komise pro kontrolu tajných služeb měla vést opozice. Zástupci obou stran to řekli novinářům po povolební schůzce. Občanští demokraté se také vyslovili pro to, aby se nezvyšoval počet výborů ve Sněmovně. Lidovci po jednání s ODS zváží, zda na předsedu Sněmovny podpoří Radka Vondráčka (ANO) nebo Petra Fialu (ODS). Občanští demokraté budou uvažovat o návrhu KDU-ČSL, aby každá sněmovní strana měla aspoň jednoho předsedu výboru. Podle lidovců by měl být zástupce opozice i v čele bezpečnostního výboru."Shodli jsme se na tom, že komise, které kontrolují tajné služby, by měly být vedeny zástupci opozice," potvrdil předseda ODS Fiala. ODS také uvedla, že nechce zvyšovat počet výborů ve Sněmovně.