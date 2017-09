Odešel skvělý herec a statečný člověk, uvedli o Třískovi politici

Skvělým a talentovaným hercem a také výjimečným a statečným člověkem byl pro české politické představitele herec Jan Tříska, který zemřel na následky zranění po pádu z Karlova mostu. České kultuře bude chybět, napsal na twitteru premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Zemřela česko-americká filmová a divadelní legenda, uvedlo americké velvyslanectví v Praze. "V Janu Třískovi česká kultura ztrácí jednoho z nejtalentovanějších herců, ale i čestného a statečného člověka. Skláním se před jeho památkou," uvedl ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL). Ministr obrany, dříve i herec Martin Stropnický‏ (ANO) připomněl, že Tříska i přes totalitní perzekuci na svou zem nikdy nezanevřel. Velkým a výjimečným hercem a člověkem pevných a jasných názorů byl Tříska pro předsedu ODS Petra Fialu. "Smutná zpráva, měli jsme ho rádi. Dej mu, Bože, herecký ráj a věčný potlesk...," napsal předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Třískovo úmrtí vedle americké ambasády připomíná na twitteru také britská velvyslankyně v Česku Jan Thompsonová jako smutnou zprávu a ztrátu velkého shakespearovského herce.

Výjimečný člověk a mimořádný umělec, který své okolí učil profesionalitě, je ve vzpomínkách spolupracovníků a přátel herec Jan Tříska. Podle anglisty a překladatele Martina Hilského, který s Třískou léta spolupracoval při popularizaci a interpretaci díla Williama Shakespeara, herce charakterizovala profesionalita "od začátku do konce". Třískův Král Lear způsobil, že se Letní shakespearovské slavnosti staly plenérovým divadelním fenoménem. "Roli krále Leara se naučil v Kalifornii, a když přijel na první čtenou zkoušku, uměl ji celou zpaměti dokonale," popisuje Hilský hercovy zvyklosti a zodpovědnost. "Je mi to líto, protože pokud vím, tak Honza neplánoval, že někdy umře. Držel diety, cvičil a myslím si, že i ve svých 80 letech byl velice připraven fyzicky i mentálně, byl schopen naučit se dlouhé texty," řekla ČTK herečka Magda Vášáryová. V roce 1970 s ním vytvořila kreaci ve Weiglově snímku Radúz a Mahulena. Přístup Třísky k práci a životu popisuje také šéf Divadla Na Jezerce Jan Hrušínský. Pamatuje si, že v den premiéry se Tříska zranil v autě, do divadla ho přivezla sanitka, ale představení neohrozil. "V zákulisí byl připraven lékař, který mu dával injekce," dodal Hrušínský, který s ním strávil řadu let jako herecký partner v komedii Yasminy Rezy Kumšt. Na Jezerce měla téměř stovku repríz.