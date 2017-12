Odbory píšou Babišovi: nerušte zákon o omezení prodeje

Omezení prodeje ve velkých obchodech, které nyní platí o sedmi státních svátcích, by se mělo rozšířit na všech 13 svátků. Zákon o prodejní době v obchodech se po roce účinnosti osvědčil. Novinářům to řekla předsedkyně Odborového svazu pracovníků obchodu (OSPO) Renáta Burianová. V meziresortním připomínkovém řízení je nyní návrh poslanců ODS na zrušení tohoto zákona, které podporují Hospodářská komora a Svaz obchodu a cestovního ruchu. Kvůli němu odboráři odeslali dopis premiéru Andreji Babišovi (ANO) ve kterém uvádějí, že zrušení zákona by byl krok zpátky. Zákon se podle odborů osvědčil, obavy z propouštění se nenaplnily, obchod trpí spíše nedostatkem zaměstnanců. Také maloobchodní tržby meziročně neklesly.

Zákon podle Hospodářské komory tvrdě dopadl na řadu menších obchodů, kterých se regulace týkat neměla. Některá obchodní centra totiž rozhodla, že se jim nevyplatí otevírat jen pro vybrané obchody, a proto mnohdy zavírají úplně. "Chaos je ale i ve výkladu samotného zákona. Není jasné, co se vlastně do rozlohy 200 m2 počítá - zda jen prodejní plocha nebo například i sklady. Stát touto regulací rovněž připravil zaměstnance o možnost přivydělat si díky příplatkům za práci o svátcích," dodal šéf hospodářské komory Vladimír Dlouhý.