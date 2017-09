Odbory budou požadovat růst mezd ve firmách o 8 až 10 pct

Odbory budou ve firmách požadovat pro příští rok růst mezd o osm až deset procent. Na čtvrtečním odborářském shromáždění před zahájením kolektivního vyjednávání, na které se do Prahy sjelo na 1500 odborářů z celé republiky, to řekl předák Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula. Zaměstnavatelé skokové přidávání odmítají. Poukazují na to, že se výdělky zvedají. Prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák označil jednání odborářů za "předvolební nátlak". Prezident Hospodářské komory Dlouhý vyzval odboráře, aby přestali urážet podnikatele a podněcovat nenávist. Jejich výroky označl za populistické.

Průměrná mzda v soukromém sektoru v posledních letech rostla méně než průměrný plat. Stát tak svým zaměstnancům přidával v průměru víc než firmy svým lidem. Od roku 2011 do konce loňska si pracovník v privátním sektoru polepšil průměrně o 3200 korun hrubého, ve veřejné sféře o 5800 korun. Průměrný plat loni činil 29.501 korun, průměrná mzda 28.969 korun.