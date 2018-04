Odbory: ArcelorMittal Ostrava se má prodat už do 1. ledna 2019

Hutní podnik ArcelorMittal Ostrava (AMO), který chce světová ocelářská skupina ArcelorMittal prodat jako kompenzaci při koupi italských hutí Ilva, by měl mít nového vlastníka už od 1. ledna 2019. Po jednání odborářů s premiérem v demisi Andrejem Babišem (ANO) a členy vlády to novinářům řekl předseda Základní organizace OS KOVO v AMO Vítězslav Prak. Generální ředitel a předseda představenstva AMO Ašók Patil na to reagoval, že žádné lhůty firmě dosud představeny nebyly. ArcelorMittal tento měsíc oznámil, že prodat chce kromě podniků v Ostravě také továrny v rumunském Galati, italském Piombinu, makedonský ArcelorMittal Skopje, lucemburský ArcelorMittal Dudelange a provozy v belgickém Lutychu. Návrh prodeje podniků podléhá schválení Evropské komise, ta má ve věci rozhodnout do 23. května.

Ilva je podle produkce největší ocelárna v Evropě, při její koupi by se musel ArcelorMittal zbavit jiných podniků. Jména jejich potenciálních kupců zatím nejsou známa. Vláda bude podle Babiše situaci velice detailně sledovat. Společnost ArcelorMittal Ostrava má i s dceřinými společnostmi více než 6500 zaměstnanců.