Odborník: Potřebujeme dotační program zaměřený na paliativní péči

Pro rozvoj sítě dětské paliativní péče je podle odborníků potřeba dotační program ministerstva zdravotnictví, nejlépe víceletý. Měl by podpořit hlavně vzdělávání, případně platy lékařů. Zaznělo to na semináři Dětská paliativní péče ve Sněmovně. Nyní je v Česku šest mobilních hospiců, které se věnují péči o nevyléčitelně nemocné či umírající děti. Všem ale není dostupná, ročně by pomohla asi 3000 dětí a rodin.

"Začít poskytovat paliativní péči o dětské pacienty je i pro zkušený domácí hospic velmi finančně náročné. Musí zaměstnat pediatra a dětskou sestru, proškolit celý personál. Bez podpory ministerstva by byl tento krok velmi náročný," uvedla předsedkyně sekce dětské paliativní péče Mahulena Mojžíšová. Zatím funguje jeden dětský paliativní tým v motolské nemocnici, jeho provoz je placený z dotace ministerstva a darů nadací. Od letošního roku jsou služby mobilních hospiců včetně dětských placené z veřejného zdravotního pojištění. Úhrada za jeden den je maximální 1436 korun a počítají se do ní všechny zdravotní služby, platy personálu, léky a doprava k pacientovi.