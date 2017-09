Odborníci řeší, co s přívaly deště i se suchem ve městech

Jak připravit města na střídající se sucha a přívalové deště nebo jak co nejpřesněji předpovědět povodně je mezi tématy konference o městském odvodnění ICUD 2017, která se koná tento týden. Do Prahy na ni přijelo více než 600 specialistů z 45 zemí. Konference potrvá do pátku. Akce je výjimečná tím, že nad jedním tématem spojuje odborníky z různých oblastí. "Jde o stavební inženýry, hydrology, klimatology, chemiky, ekology, biology, IT odborníky, architekty, urbanisty, ale třeba i sociology a další," uvedl za pořadatele David Stránský, předseda Asociace pro vodu ČR a zároveň vedoucí katedry zdravotního a ekologického inženýrství na Fakultě stavební Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze.