Odborníci: Česku chybí strategie a koncepce paliativní péče

Česku podle odborníků chybí vládní strategie a koncepce paliativní péče o umírající a jejich rodiny. Je za to kritizováno i v zahraničí. Na tiskové konferenci k projektu Spolu až do konce to řekl ředitel Centra paliativní péče Martin Loučka. Až 70 procent Čechů umírá v nemocnicích, paliativní péče se tam ale teprve rozvíjí. Ministerstvo zdravotnictví se na ni chce zaměřit. Ministerstvo v lednu deklarovalo, že do roku 2025 chce mít v pěti pilotních zařízeních speciální paliativní týmy pečující o umírající fungující podle vytvořených postupů a doporučení. V projektu podpořeném z evropských fondů rozdělí 59 milionů korun. Vznik oddělení paliativní péče v nemocnicích podporuje i nadační fond Avast, který podpořil vznik multidisciplinárních týmů v 17 nemocnicích, celkem asi za 85 milionů korun. V USA má taková oddělení 80 procent nemocnic.

V ČR umírá ročně asi 108.000 lidí, asi 65 procent zemře v nemocnici. Ze statistik vyplývá, že velká část je do nemocnice převezena na poslední dny či hodiny života. Průzkumy ale ukazují, že až 80 procent lidí si přeje umírat doma. Podle odborníků z oblasti paliativní medicíny, která se péči o umírající věnuje, je domácí péče i levnější. Odhadují úsporu asi na 300 korun denně.