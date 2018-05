Odboráři se sejdou 12.6. na protestní akci kvůli růstu platů

Zhruba dvě stovky odborářů z celé země dorazí 12. června do Prahy, aby se dohodli na strategii pro vyjednávání s vládou o růstu platů. Na svém protestním shromáždění budou jednat i o případných nátlakových akcích. ČTK to řekl předák Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula. Odbory nejsou spokojeny s tím, že vyjednávání s Babišovou vládou o zvýšení výdělků ještě nezačala a že chystaný kabinet ANO a ČSSD s podporou komunistů počítá v programovém prohlášení s přidáváním jen u vybraných profesí.

Ve veřejném sektoru se platy zvedaly naposledy loni v listopadu. Učitelům tarify rostly o 15 procent, ostatním o deset procent. O desetinu si polepšili od ledna pak i zdravotníci. Odboráři už v únoru oznámili, že budou požadovat další přidání, a to ještě letos. Ministerstvo financí začalo připravovat rozpočet na příští rok. Kolik peněz by v něm mělo na růst výdělků ve veřejném sektoru být, není zatím jasné. O podobě státní pokladny by měla den po odborářském shromáždění diskutovat tripartita. Sejít se má 13. června odpoledne.