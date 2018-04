Odboráři požadují zkrácení pracovní doby o půl hodiny i růst mezd

Odboráři požadují od příštího roku růst minimální mzdy na 13 700 korun. To je o 1500 víc než teď. V úvodu sjezdu Českomoravské konfederace odborových svazů to řekl její předseda Josef Středula. Tlačit chce taky na zkrácení pracovní doby z osmi na sedm a půl hodiny. "Český zaměstnanec odpracoval 1770 hodin. Jeho kolega v Německu 1363 hodin. Za 40 let ekonomicky aktivního života odpracuje český zaměstnanec dokonce o deset let více. To ale není úplně v pořádku."

Odboráři chtějí také navýšení mezd a to i té minimální, kde budou od ledna požadovat růst o 1500 korun. Na sjezdu vystoupil i premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) podle něj je největším problémem Česka teď rekordně nízká nezaměstnanost a s ní spojený nedostatek pracovníků. Růstu minimální mzdy o požadovanou částku nebrání. Podle něj je výše nejnižšího výdělku otázkou dohody mezi odboráři a zaměstnavatelskými svazy. Odboráři na sjezdu v Praze zvolí nové vedení. Jediným kandidátem na předsedu je současný předák Josef Středula. Protikandidáty nemají ani místopředsedové Radka Sokolová a Vít Samek.