Odboráři budou po nové vládě mj. požadovat růst minimální mzdy

Odboráři připravili pro budoucí vládu seznam deseti požadavků, které by měla během svého mandátu naplnit. Jedním z nich je požadavek v následujících čtyřech letech navýšit výši minimální mzdy na polovinu průměrné mzdy. V pořadu Otázky Václava Moravce České televize to řekl předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. V srpnu vláda rozhodla, že od příštího roku se minimální mzda zvýší o 1200 korun na 12.200 Kč, tedy o 11 procent. To by mělo činit zhruba 40 procent průměrné mzdy. Ta v letošním druhém čtvrtletí činila 29.346 korun, medián pak byl 24.896 korun.

Viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj v pořadu uvedl, že zájmem zaměstnavatelů je, aby pracovalo co nejméně lidí na úrovni minimální mzdy. Zároveň podle něj ale není důvod minimální mzdu v současnosti zvyšovat. Středula zopakoval, že odbory budou v soukromém sektoru pro příští rok požadovat nárůst mezd o osm až deset procent. Podle Rafaje by se růst měl pohybovat mezi šesti až sedmi procenty. Odboráři dále požadují, aby nově příchozím pracovníkům z ciziny byla vyplácena mzda alespoň na úrovni mediánu. Zároveň Středula dodal, že firmy odmítají zaměstnávat lidi starší 50 let. To však Rafaj odmítl. Podle něho na trhu práce totiž chybí 300.000 pracovníků a lidí ochotných pracovat je nedostatek.