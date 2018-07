Odboráři a vláda se nedohodli na růstu platů ve veřejné sféře

Odboráři se s vládou opět nedohodli na růstu platů ve veřejném sektoru. Příště by měli jednat o několika variantách navýšení, které by ještě tento týden mělo připravit ministerstvo práce. Jasno v tom, kolik a od kdy by státní zaměstnanci mohli dostat přidáno, by podle předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly mohlo být do poloviny srpna. Odboráři požadují od října plošné navýšení tarifů o deset procent.

Premiér Andrej Babiš (ANO) už dřív řekl, že do platů poputuje příští rok o deset procent peněz víc než letos. Učitelé by si měli přilepšit o 15 procent. Pro ostatní zaměstnance, tedy hasiče, policisty či úředníky má být na platy o šest procent prostředků víc. Tarify by se jim měly zvýšit o dvě procenta, zbytek by byl na odměny.