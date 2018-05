Ochránci přírody vybízejí ke sledování veverek

Sledovat, kde všude v Česku žijí veverky, chtějí s pomocí veřejnosti ochránci přírody. Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK) zahájila roční projekt, který by k tomu měl přispět. Lidé při něm mají zadávat výsledky svých pozorování do mobilní aplikace. Ochránci tak chtějí zjistit více o veverkách i přilákat lidi k zájmu o přírodu. Veverky podle zástupců AOPK žijí v Česku téměř všude, přesto existují oblasti, kde jejich výskyt není dostatečně zmapovaný. "Je to v místech, kam chodí málo odborníků. Příkladem je Hradecko a oblast Polabí," řekl ČTK ředitel odboru biodiverzity AOPK Karel Chobot.

Pokud se s pomocí aplikace podaří nasbírat od lidí dost informací o výskytu veverek, hodlají se ochránci zaměřit na další druhy. "Kandidáty jsou hrdlička divoká a roháč obecný," uvedl ředitel. Roháč, jeden z největších evropských broků, žije hlavně v dutinách starých stromů a v mrtvých pařezech. Jejich odstraňováním přichází o vhodné životní podmínky a četnost jeho populace klesá.