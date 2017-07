Ochránci přírody s dobrovolníky zahájili kosení vzácných luk v přírodní rezervaci Bílé Potoky u Valašských Klobouk v Bílých Karpatech. Za dva týdny zvládnou s kosou v ruce asi osm hektarů. Akce se koná 37. rokem, řada lidí přijíždí opakovaně, složení účastníků je čím dál pestřejší. Navíc jezdí už i lidé, kteří zde začínali, se svými dětmi a rodinami, řekl ČTK předseda Českého svazu ochránců přírody Kosenka ve Valašských Kloboukách Miroslav Janík. Ruční sečení pomáhá zachovat druhové bohatství Bílých Karpat, louky by bez péče člověka zarostly. Šestým rokem přijela například Iveta z Ostravy. Lákají ji přátelé, čerstvý vzduch i relax prací. "Je to fyzicky náročné, je to únavné, ale je to zároveň něčím povznášející. Hlavně když tady začnou na kopci zpívat, je tady taková pospolitost, nikdo nežene, je to takové spíše přátelské setkání," uvedla žena.