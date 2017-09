Obyvatelé Ústí nad Labem nebudou od příštího roku platit za odpad. O zrušení poplatku 500 korun ročně rozhodli zastupitelé. Zadlužené město tak přijde na poplatcích o desítky milionů korun ročně. Vedení města navrhlo zrušení poplatku kvůli tomu, že zhruba třetina obyvatel poplatek neplatí a že město je nyní v dobré finanční kondici. Pro zrušení vyhlášky hlasovalo 24 zastupitelů, deset se hlasování zdrželo. Opoziční PRO!Ústí neuspělo s návrhem, aby poplatku byli zproštěni senioři nad 66 let, děti do 18 let, studenti do 26 let a lidé, kteří dlouhodobě pobývají v zahraničí. Poplatky za odpad neplatí například lidé v sousedních Teplicích. Finanční situace lázeňského města je ale odlišná. Ústí nad Labem je dlouhodobě zadlužené, do roku 2030 bude splácet úvěr od Evropské investiční banky. Ročně dává na splácení dluhů kolem 100 milionů.