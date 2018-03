Obyvatel ČR loni bylo 10,6 milionu, nejvíc od konce války

Počet obyvatel Česka se loni zvýšil zhruba o 31.000 na 10,610.055 lidí. Hranice 10,6 milionu lidí byla naposledy zaznamenána na konci druhé světové války. Zahraniční migrací loni přibylo více než 28.000 lidí, což bylo nejvíce od roku 2010. Více lidí se také narodilo, než zemřelo. Průměrný věk obyvatel se zvýšil ze 42 na 42,2 let. Počet sňatků byl loni nejvyšší za posledních deset let. Předběžné údaje zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Počet obyvatel Prahy se loni zvýšil o 14.005 lidí na více než 1,29 milionu. Většina z nich se do metropole přistěhovala, a to hlavně z jiných českých regionů.

Češi loni uzavřeli 52.567 sňatků. Ve srovnání s předchozím rokem jich bylo o 1800 více. Nejvíce svateb bylo v červenci, nejméně v lednu. Ženichům bylo nejčastěji 30 let, nevěstám 27 let. Rozvodovost podle předběžných výsledků meziročně vzrostla ze 45 na 47 procent. Průměrná délka rozvedeného manželství byla 13,2 roku.