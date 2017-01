Zprávy Obrana v příštích deseti letech investuje 180 miliard korun

23-01-2017 16:08 | Zdeňka Kuchyňová

Ministerstvo obrany počítá v příštích deseti letech s investicemi za 180 miliard korun. Z toho 130 miliard půjde do pozemních sil. Ještě letos by vedení úřadu chtělo vládě předložit ke schválení zakázky za 26 miliard korun. Na bilanční tiskové konferenci to řekli ministr obrany Martin Stropnický (ANO) a další členové vedení obrany a armády. Ještě letos má podle náměstka ministra Daniela Koštovala obrana v úmyslu uzavřít smlouvy na nákup 62 obrněných vozidel Pandur a Titus, na modernizaci 33 samohybných houfnic Dana nebo na nákup desítek lehkých obrněných vozidel pro chemický a radiační průzkum. Ministerstvo obrany bývá kritizováno za pomalou modernizaci armády. Podle kritiků se modernizační projekty zpožďují. Podle Stropnického se za tři roky, co je současná vláda u moci, podařilo uzavřít klíčové zakázky v hodnotě 42 miliard korun. Do částky obrana počítá pronájem stíhaček Gripen za 20,4 miliardy.

Do Otrokovic na prvního máje přiletí letoun Electra J.A. Bati 23-01-2017 16:27 | Zdeňka Kuchyňová Do Otrokovic na Zlínsku přiletí na 1. máje letoun Lockheed Electra 10A, se kterým létal při svých obchodních cestách Jan Antonín Baťa, nevlastní bratr zakladatele obuvnického impéria Tomáše Bati. Na akci také lákaly stylově oblečené letušky na brněnském veletrhu cestovního ruchu Regiontour, řekla ČTK mluvčí otrokovické radnice Romana Stehlíková. Letadlo 1. května přistane na otrokovickém letišti, na programu bude také křest knihy Jana Hermana nazvané Baťa létá z Otrokovic. Lidé si budou moci historický letoun prohlédnout. Připravena bude také show v letecké akrobacii, představí se pilot Martin Šonka.



Otrokovice se v meziválečném období výrazně vyvíjely v souvislosti s rozvojem firmy Baťa v sousedním Zlíně. V Otrokovicích vyrostly nové závody, baťovské domky, bylo tam letiště i plavební kanál. Tomáš Baťa zahynul 12. července 1932 při letecké havárii, letadlo se zřítilo v husté mlze krátce po startu v Otrokovicích. Místo ve vedení firmy zaujal Jan Antonín Baťa (1898 až 1965).

Čím dál více lehce mentálně postižených se učí v běžných třídách 23-01-2017 16:10 | Zdeňka Kuchyňová Přibývá dětí s lehkým mentálním postižením, které se vzdělávají v běžných třídách základních škol. Loni bylo mezi zdravými spolužáky integrováno 1915 dětí, tedy více než patnáct procent handicapovaných s touto diagnózou. Celkem loni plnilo povinnou školní docházku 12.561 žáků s lehkým mentálním postižením. Jejich počet dlouhodobě klesá. Vyplývá to ze statistik ministerstva školství, které zpracovala Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV). Považuje to za důkaz, že se zlepšila diagnostika tohoto druhu zdravotního postižení.



Ve srovnání se západní Evropou byl výskyt tohoto handicapu u českých školáků téměř dvojnásobný. Upozorňovala na to analýza ČOSIV z roku 2014, podle níž byly jako lehce mentálně postižené diagnostikovány i děti, jejichž problémy měly jinou příčinu, například vyrůstání v nepříliš podnětném prostředí.

Vědci dnes na extra silném laseru Bivoj dělají první experiment 23-01-2017 14:35 | Zdeňka Kuchyňová Laser Bivoj s nejsilnějším výkonem na světě začíná v laserovém centru HiLASE v Dolních Břežanech u Prahy fungovat. Dnes na něm vědci uskuteční první interní experiment, řekl novinářům při představení laseru projektový manažer centra Tomáš Mocek. V prvním čtvrtletí letošního roku se vědci budou seznamovat s jeho technickými možnostmi, externím uživatelům, například firmám, začnou laser nabízet až ve druhé polovině roku, uvedl Mocek. Čeští a britští vědci předčili konkurenční týmy z USA, Japonska a Francie, když jako první vyvinuli a loni otestovali laser s extra silným výkonem.

Mládek navrhne, aby státní podnik Diamo odkoupil za korunu OKD 23-01-2017 14:33 | Zdeňka Kuchyňová Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek (ČSSD) navrhne, aby státní podnik Diamo odkoupil za jednu korunu černouhelnou společnost OKD, která je v úpadku. Předseda Sdružení hornických odborů OKD Jaromír Pytlík řekl ČTK, že odboráři tuto nabídku vítají. Ministr dále uvedl, že by si nejvíc přál, aby OKD koupil soukromý investor, který by zaplatil a zajistil postupný útlum těžby. Ministr financí Andrej Babiš (ANO) považuje návrh za mrhání penězi daňových poplatníků. Míní, že OKD by měl koupit privátní investor.

V Plzeňském kraji vyhlásili regulaci, některé firmy omezí provoz 23-01-2017 13:52 | Zdeňka Kuchyňová Ovzduší v Plzeňském kraji se dál zhoršilo, meteorologové tam proto vyhlásili regulaci, což znamená, že některé průmyslové podniky by měly omezit provoz. Podle meteorologů je však většina exhalací způsobena automobily a z lokálních topenišť. Smogová situace, která platí od pátku, zřejmě v regionu zůstane po celý týden, řekl ČTK Pavel Kopeček z plzeňské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.

Jihomoravští policisté přistihli šest podnapilých řidičů autobusů 23-01-2017 13:35 | Zdeňka Kuchyňová Šest podnapilých řidičů autobusů přistihli jihomoravští policisté při mimořádné ranní akci, z toho jeden řidič nadýchal skoro jedno promile. Hlídky zkontrolovaly zhruba 500 řidičů příměstských linek i brněnské městské hromadné dopravy. Na policejním webu to uvedl mluvčí Bohumil Malášek. Sedmatřicet policejních hlídek kontrolovalo řidiče převážně v uzlových bodech či v cílových nebo výchozích stanicích. Policisté řidičům na místě zadrželi řidičské průkazy.

Zemědělský diplomat možná do USA nezamíří 23-01-2017 13:27 | Zdeňka Kuchyňová Nový český agrární diplomat, který měl letos nastoupit do Spojených států amerických, možná do zámoří nezamíří. Ministerstva se rozhodnou těsně před jeho jmenováním. Bude záviset i na tom, zda bude nová americká administrativa v čele s prezidentem Donaldem Trumpem zavádět dovozová cla. Na tiskové konferenci to řekl ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL). Zemědělští diplomaté už působí v Saúdské Arábii, Číně, Rusku a Srbsku. Nově by měli nastoupit do USA, Japonska a Libanonu. Země, ve kterých agrární diplomati působí nebo tam působit začnou, mají exportní potenciál pro české výrobky. Například od amerického trhu si ministerstvo slibovalo posílení odbytu u piva, chmele, cukrovinek, bioproduktů, zdravé výživy a košer potravin. Libanon má potenciál pro růst vývozu mléčných produktů. Japonsko je podle ministerstva jedním z největších dovozců potravin na světě, je tak vhodným odrazovým můstkem pro další exporty do Asie.

Historikové chtějí zachránit Transgas, žádají ministra o pomoc 23-01-2017 10:46 | Zdeňka Kuchyňová Historikové umění z vysokých škol protestují proti kroku ministerstva kultury, které odmítlo prohlásit budovy bývalého Transgasu v Praze za kulturní památku. Domy na Vinohradské třídě postavené ve stylu brutalismu jsou podle vedoucích kateder dějin umění výjimečnými stavbami a budova, která je má nahradit, běžnou utilitární kancelářskou budovou. Ministrovi kultury zaslali otevřený dopis, v němž ho žádají o záchranu budovy. Její majitel ji chce demolovat. Soubor staveb bývalého Plynárenského centrálního dispečinku Transgas a ministerstva paliv a energetiky stojí pod budovou Českého rozhlasu. Její současný majitel, společnost HB Reavis, chce na místě několika staveb vystavit polyfunkční objekt sestávající ze sedmi budov. Navrhl ho Jakub Cigler, autor staveb Quadrio či Florentinum a dalších administrativních i rezidenčních staveb. Zastánci ochrany budov bývalého Transgasu ale uvádí, že dílo týmu Jindřich Malátek, Ivo Loos, Zdeněk Eisenreich a Václav Aulický je jednou z nejvýraznějších realizací ve stylu brutalismu v Česku.