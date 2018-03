Obrana chce získat mandát pro více vojáků v zahraničních misích

Česko by mohlo v následujících dvou letech posílit svou účast v zahraničních misích přibližně o tři stovky vojáků. Vyplývá to z materiálu, který ministryně obrany Karla Šlechtová (ANO) předala vládě. Posílené mise by resort obrany stály 2,1 až 2,4 miliardy korun ročně. Navýšení české účasti v mnohonárodnostních misích musí schválit vláda a Parlament. Součástí nového mandátu má být nasazení českých vzdušných sil k ochraně vzdušného prostoru Pobaltí. Příští rok by mělo jít o 95 vojáků s pěti stíhačkami Gripen. Kritický postoj k české účasti mají hlavně poslanci komunistické strany a hnutí SPD.