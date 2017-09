Obrana chce přispět na další výcvik libyjské pobřežní stráže

Ministerstvo obrany plánuje přispět penězi na další výcvik libyjské pobřežní stráže. Evropské unii by Česká republika na akci, která má pomoct omezit migraci ze severní Afriky do Evropy, chtěla přispět 50.000 eur (1,3 milionu korun). Příspěvek v pondělí posoudí vláda, sdělil ČTK Jakub Fajnor z tiskového oddělení ministerstva obrany. Výcvik libyjské pobřežní stráže je součástí mise EUNAVFOR MED Sophia, jejímž cílem je boj proti pašerákům lidí ve Středozemním moři. Za českou armádu v ní působí pět vojáků. Fajnor poznamenal, že efektivita mise je do značné míry omezena tím, že lodě z mise nemohou působit v libyjských pobřežních vodách. Od října 2016 byl proto zahájen výcvik libyjského námořnictva a pobřežní stráže.