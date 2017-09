Obnovený registr zdravotníků bude plně funkční od března

Obnovený registr zdravotnických pracovníků bude plně funkční od března 2018, od podzimu se začne plnit daty. Evidováni v něm budou jak lékaři, tak nelékařští pracovníci. Na webu to uvedl Ústav zdravotnických informací a statistiky. Minulý registr zrušil Ústavní soud kvůli ochraně osobních dat. Vláda jeho opětovné zavedení schválila v roce 2015. Testovací provoz začne už letos na podzim. Ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík (ČSSD) o potřebnosti registru mluvil v souvislosti s nedostatkem lékařů a sester. Nyní není jasné, kolik přesně lidí ve zdravotnictví pracuje, což by měl registr změnit. Potvrdit nebo vyvrátit může také informace, že lékaři z nemocnic neodcházejí do zahraničí, ale do ambulantního sektoru.