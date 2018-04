Objev vědců posune léčbu rohovky, transplantace nebude nutná

Českým a britským lékařům se podařilo odhalit nová fakta, která mohou výrazně posunout léčbu onemocnění oční rohovky. Onemocnění zvané Fuchsova endotelová dystrofie rohovky představuje v současnosti nejčastější příčinu transplantace rohovky. Ročně ji v Česku podstoupí přibližně 500 pacientů. Nová metoda by měla umožnit její léčbu bez nutnosti tohoto zákroku. V tiskové zprávě to uvedla Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (VFN). Mezinárodnímu týmu se podařilo objasnit mechanismus, kterým se onemocnění spouští. Studie se zúčastnilo 450 pacientů s tímto onemocněním, z toho 132 bylo z Česka. Výsledky několikaleté práce otisklo dubnové číslo časopisu The American Journal of Human Genetics. "Hledání nových metod léčby bez nutnosti transplantace rohovky je důležité vzhledem ke stárnutí populace a globálnímu nedostatku dárcovské tkáně," poznamenala Petra Lišková z Oční kliniky VFN a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.