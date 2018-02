Oběti kriminálních činů se aktivněji zapojují do trestního řízení

Stát loni prostřednictvím Probační a mediační služby pomáhal řešit situaci téměř osmi tisíc obětí trestných činů, což představuje zhruba o 1500 více lidí než o rok dříve. S ohledem na klesající kriminalitu to podle ředitelky instituce Andrey Matouškové svědčí o tom, že oběti se nyní aktivněji zapojují do trestního řízení. Šéfka instituce to uvedla na tiskové konferenci.

Probační a mediační služba je státní instituce, které bezplatnou pomoc obětem trestných činů ukládá zákon. Poškozeným poskytuje odborné rady například ohledně toho, jak se domoci náhrady škody, nebo jim nabízí zprostředkování mimosoudního jednání s pachatelem. Doprovází je k soudům či na úřady a může je zkontaktovat s advokáty, kteří nabízejí poradenství zdarma. Vedle probační služby pečují o poškozené také neziskové organizace.