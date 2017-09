Obchodní inspekce: Za prodej padělků padly rekordní pokuty

Za prodej padělků uložila Česká obchodní inspekce (ČOI) ve druhém čtvrtletí pokuty v celkové výši 6,6 milionu korun. Jde o nejvyšší částku, kterou ČOI dosud za prodej výrobků porušujících některá práva duševního vlastnictví za jedno čtvrtletí dala. Sankcí inspektoři uložili celkem 394.

Padělky zjistila ČOI při 22 procentech kontrol, ve srovnání s prvním čtvrtletím je to o pět procentních bodů víc. ČOI to uvedla v tiskové zprávě. Ze 425 kontrol byl prodej padělků prokázán v 93 případech. Inspektoři ve 2. čtvrtletí zabavili 9332 kusů zboží, které mělo falešné ochranné známky. Celková cena originálů by činila 25,8 milionu korun.