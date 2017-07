Obce a města mají nově možnost zvýšit maximální poplatek za povolení vjezdu autem do vybraných částí z nynějších 20 korun až na 200 korun za každý započatý den. Umožnil to vládní daňový balíček, který vstoupil v účinnost v sobotu 1. července. Poplatek se podle zákona vybírá za vydání povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst, kam vjezd jinak zakazuje dopravní značka. Stanovení poplatku je v pravomoci obcí.