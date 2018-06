Občanské průkazy s čipem budou od července do 24 hodin

Občanské průkazy s čipem budou moci lidé dostat od začátku letních prázdnin do 24 hodin, bude je to ale stát 1000 korun. Od 8. července s ním budou moci využívat služeb elektronického portálu veřejné správy. Budou si moci s touto e-Občankou vyřídit například potvrzení o bezdlužnosti, výpis z rejstříku trestů nebo výpis z bodového hodnocení řidiče. Oznámili to dnes premiér Andrej Babiš, ministr vnitra Lubomír Metnar a vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci Vladimír Dzurilla. Do poloviny roku 2020 budou muset všechny úřady, které poskytují nějaké on-line služby, umožňovat přihlášení občanským průkazem," dodal Babiš.

Portál podle Babiše zatím nabídne 37 služeb, k nim patří i získání informací o vyřizování žádosti o dávku nemocenského pojištění a další sociální služby nebo přístup k e-receptu. Vláda tím podle premiéra plní jeden z pilířů svého programu - digitalizaci státní správy, odbourávání byrokracie a usnadnění života občanům a firmám. Do budoucna by mělo být podle Metnara možné prostřednictvím portálu platit poplatky, pokuty i daně. K využívání občanského průkazu s čipem pro komunikaci s elektronickým portálem z domova si lidé budou muset pořídit čtečku čipových karet, pokud ji už nemají zabudovanou ve svých počítačích.