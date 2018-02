O změnách služebního zákona bude vláda dál diskutovat

Kvůli služebnímu zákonu je podle premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO) státní správa paralyzovaná, zatím ale není jasné, jak by se měl zákon změnit. Ministrům vadí, že si do úřadů nemohou přivést ani nejbližší spolupracovníky. Vláda o možných změnách diskutovala čtyři hodiny a vrátí se k nim na dalším zasedání. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO) dostala za úkol plánované změny konzultovat s Evropskou komisí. Dříve Babiš hovořil o zrušení takzvaných odborných náměstků, nyní mezi plánovanými změnami jmenoval ale jen například možnost při výběrových řízeních do druhého kola pozvat lidi mimo státní službu. O rok by se také mohla snížit požadovaná praxe. Zákon, který platí od ledna 2015, měl pomoct odpolitizovat státní službu, minulá vláda ho přijala i kvůli požadavkům Evropské unie. Opozice Babišovy plány na změny kritizuje a vidí za nimi snahu ANO zbavit se nepohodlných úředníků.