O voličský průkaz lze požádat i pomocí mobilního telefonu

O voličský průkaz, který umožní žadateli hlasovat o složení Sněmovny v jakékoli volební místnosti v Česku i v zahraničí, lze požádat také s pomocí https://volby.hlidacstatu.cz/ webové aplikace iniciativy Hlídač státu. Její zakladatel Michal Bláha o tom informoval ČTK. Aplikace nabízí vyplnění žádosti o průkaz. Zájemci stačí základní osobní údaje, číslo občanského průkazu a počítač, tablet nebo telefon. Tuto možno podle Bláhy využilo už 6000 lidí. Písemnou žádost o průkaz je třeba doručit na obecní úřad v domovském městě či vesnici nejpozději sedm dní přede začátkem hlasování, tedy do tohoto pátku. Žádost v elektronické podobě se posílá prostřednictvím datové schránky, v listinné podobě pak musí být opatřena úředně ověřeným podpisem.

Voličský průkaz je možné si nechat zaslat na adresu bydliště, lidé si jej mohou ale také vyřídit osobně. Čas na to mají do 18. října do 16:00, tedy do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů. Sněmovní volby se budou konat 20. a 21. října. Voleb se mohou zúčastnit všichni občané ČR, jimž je v druhý den hlasování nejméně 18 let.