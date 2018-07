O víkendu zemřelo při dopravních nehodách šest lidí

O prodlouženém víkendu zemřelo při nehodách v Česku zatím šest lidí, informovala o tom policie. Jednou z nejtragičtějších havárií tohoto víkendu byla sobotní nehoda u Pasohlávek na Brněnsku. Zemřela při ní jedna žena, devět dalších lidí se zranilo.

Počet obětí nehod letos za čtyři dny od čtvrtka 5. do neděle 8. července dosáhl stejné výše jako loni za pět dní od středy 5. do neděle 9. července. Těžce zraněných je dokonce více, než v loňském roce. O letošním prodlouženém víkendu se těžce zranilo už asi třicet lidí, před rokem to bylo 22.