Zprávy O osvědčení strojvůdce žádá stále víc lidí, přesto je jich málo

26-01-2017 11:19 | Martina Bílá

Ke zkouškám pro získání osvědčení strojvůdce přišlo loni v Česku 1013 lidí. Poprvé počet žádostí překročil tisíc, meziročně to představuje nárůst o 240 žádostí. Na setkání s novináři to řekl ředitel Drážního úřadu Jiří Kolář. I přes rostoucí zájem o tuto profesi je počet strojvedoucích na české železnici stále nedostatečný. Ve zkouškách o získání oprávnění pro řízení lokomotiv uspěje zhruba polovina uchazečů. Loni to bylo 526 lidí. Celkem je v Česku zhruba 12.000 lidí, kteří mohou řídit vlaky na regionálních a celostátních drahách. Jen státním společnostem, Českým drahám a ČD Cargu, přitom chybí zhruba 200 strojvůdců, uvedl Kolář. Zájem o tuto profesi mají v posledních letech i ženy, přestože ještě nedávno šlo o téměř výhradně mužské povolání. Nyní má osvědčení 30 žen.

Zpravodajský souhrn, který nabízíme každý večer od cca. 20 hodin, najdete zde.

Vzdušný prostor nad Českem loni využilo o sedm pct. více letadel 26-01-2017 11:20 | Martina Bílá Český vzdušný prostor využilo v loňském roce téměř 837.000 letadel. Meziročně dispečeři zaznamenali zhruba sedmiprocentní nárůst přeletů. Počet přeletů stoupá dlouhodobě. Za posledních 14 let se zdvojnásobil. V tiskové zprávě o tom informovalo Řízení letového provozu (ŘLP). Ještě o procento vyšším tempem loni rostl objem takzvaných přeletových jednotek, které jsou významné pro příjem leteckých dispečerů. Tento ukazatel zohledňuje hmotnost letadel a délku trasy, po kterou je tuzemští dispečeři navigují. Největším zákazníkem ŘLP podle počtu letových jednotek zůstává i nadále Lufthansa před společnostmi Emirates a Turkish Airlines. Největší počet přeletů zaznamenali dispečeři během léta, vůbec nejsilnější provoz byl v červenci, kdy přes Česko letělo téměř 88.000 letadel. Vůbec nejvíc pak 30. července, kdy dispečeři na českém nebi navigovali více než 3000 letů.

O osvědčení strojvůdce žádá stále víc lidí, přesto je jich málo 26-01-2017 11:19 | Martina Bílá Ke zkouškám pro získání osvědčení strojvůdce přišlo loni v Česku 1013 lidí. Poprvé počet žádostí překročil tisíc, meziročně to představuje nárůst o 240 žádostí. Na setkání s novináři to řekl ředitel Drážního úřadu Jiří Kolář. I přes rostoucí zájem o tuto profesi je počet strojvedoucích na české železnici stále nedostatečný. Ve zkouškách o získání oprávnění pro řízení lokomotiv uspěje zhruba polovina uchazečů. Loni to bylo 526 lidí. Celkem je v Česku zhruba 12.000 lidí, kteří mohou řídit vlaky na regionálních a celostátních drahách. Jen státním společnostem, Českým drahám a ČD Cargu, přitom chybí zhruba 200 strojvůdců, uvedl Kolář. Zájem o tuto profesi mají v posledních letech i ženy, přestože ještě nedávno šlo o téměř výhradně mužské povolání. Nyní má osvědčení 30 žen.

Soud nařídil výměnu soudkyně v kauze Vojenského zpravodajství 26-01-2017 11:18 | Martina Bílá Pražský městský soud odebral kauzu zneužití Vojenského zpravodajství obvodní soudkyni Heleně Králové, která opakovaně zprostila viny obžalovanou Janu Nečasovou (dříve Nagyovou) i zpravodajce Ondreje Páleníka, Milana Kovandu a Jana Pohůnka. Vyplývá to z prosincového usnesení o zrušení dalšího osvobozujícího rozsudku, které na žádost ČTK poskytla mluvčí soudu Markéta Puci. "Nařizuje se, aby věc byla projednána a rozhodnuta jiným samosoudcem," uvedl v usnesení předseda senátu pražského městského soudu Richard Petrásek. Trestní řád tento krok odvolacímu soudu umožňuje, pokud věc vrací soudu prvního stupně k novému projednání a rozhodnutí. Zpravidla se tak děje tehdy, když daný soudce v kauze opakovaně nerespektuje právní názor nadřízeného soudu. Podle obžaloby nechala Nečasová v roce 2012 nezákonně sledovat tehdejší manželku premiéra Petra Nečase (ODS) Radku, a to z osobních důvodů. Obvodní soud pro Prahu 1 se bude případem zabývat už počtvrté.

Počasí 26-01-2017 09:22 | Martina Bílá Zataženo nízkou oblačností. Zpočátku ojediněle, postupně místy jasno nebo skoro jasno. Teploty -4 až 0 °C.

PwC: Na 82 procent šéfů českých firem věří v letošní růst tržeb 26-01-2017 09:21 | Martina Bílá Šéfové českých firem očekávají další úspěšný rok. Celkem 82 procent z nich věří, že jim letos porostou tržby. Největší růstovou příležitostí budou inovace. Největší hrozbu naopak představuje nedostatek lidí a přílišná regulace. Vyplývá to z osmého ročníku průzkumu názorů generálních ředitelů, který mezi 114 šéfy významných firem působících na českém trhu uskutečnila poradenská společnost PwC ČR. Největší růstové příležitosti pro letošní rok vidí čeští generální ředitelé ve vývoji nového výrobku či služby (27 procent). Uvědomují si, že musí držet krok s nejnovějšími trendy, a proto ani rychlost technologických změn nevnímají jako hrozbu pro svůj byznys. Více než polovina dotázaných se těchto změn vůbec nebojí.

Sport 26-01-2017 09:21 | Martina Bílá Sportovní dvojice Anna Dušková, Martin Bidař vstoupí na krasobruslařském mistrovství Evropy v Ostravě do dnešních volných jízd ze sedmého místa po krátkém programu. Úřadující juniorští mistři světa budou při premiéře na vrcholné seniorské akci bojovat o udržení pozice.

Od zvolení Miloše Zemana českým prezidentem uplynou čtyři roky 26-01-2017 09:20 | Martina Bílá Před čtyřmi lety byl prezidentem České republiky zvolen Miloš Zeman. V první přímé volbě hlavy státu porazil tehdejšího ministra zahraničí Karla Schwarzenberga. Pětileté funkční období Zemanovi vyprší příští rok na jaře. Letos v březnu podle svých předchozích vyjádření oznámí, zda se bude o nejvyšší ústavní post ucházet znovu.

Meteorologové znovu vyhlásili na Třinecku signál regulace 26-01-2017 09:20 | Martina Bílá Meteorologové v noci opět vyhlásili na Třinecku signál regulace, který dále platí i na Ostravsku, Karvinsku a Frýdecko-Místecku. Ráno pak ve zbytku kraje, kde nebyla v platnosti regulace, vyhlásili smogovou situaci. Navíc hrozí, že i na těchto zbývajících územích bude v krátké době vyhlášena regulace. Důvodem jsou zhoršené rozptylové podmínky. ČTK o tom informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Regulace na Třinecku platila už minulý týden, odvolána byla v noci na sobotu.

Důchody se budou každoročně zvyšovat možná víc než nyní 25-01-2017 16:32 | Zdeňka Kuchyňová Důchody se budou každoročně zvyšovat možná víc než nyní. Místo valorizace o třetinu růstu reálných mezd a o růst cen by se penze měly zvedat o polovinu růstu reálných mezd a o růst cen zboží, které pořizují senioři. Na návrh vládní ČSSD to doporučil Sněmovně schválit sociální výbor, členové za hnutí ANO byli proti. Úprava, jak ji navrhla už dřív důchodová komise, by se mohla dostat do důchodové novely o stanovení věkové hranice pro odchod do penze na 65 let.