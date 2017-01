Zprávy O brexitu by Česko mělo začít jednat samostatně, míní Chovanec

22-01-2017 14:53 | Martina Bílá

Česko by mělo začít jednat s Británií o otázce tzv. brexitu samostatně. Nemělo by čekat na to, co udělá Evropská unie, protože by to mohlo trvat dlouho. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce to uvedl ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD). Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) chce o společném české postoji k vystoupení Londýna z osmadvacítky hovořit příští měsíc s předsedy všech stran, které mají zastoupení ve Sněmovně. Británie chce podle premiérky Theresy Mayové zahájit proces vystoupení z EU letos v březnu.

Dva Češi zahynuli pod lavinou v Rakousku, dva se zachránili 22-01-2017 14:55 | Martina Bílá Dva Češi přišli o život pod lavinou v horském středisku Wildgerlostal u Krimmlu v rakouském Salcbursku. Pod sněhem skončili celkem čtyři čeští turisté, oznámila rakouská horská služba. Zatímco dva se dokázali ze sněhu včas vyhrabat, druhé dva se již oživit nepodařilo, uvedla agentura rakouská agentura APA.

Ministerstvo obrany letos počítá s navýšením počtu vojáků o 1725 22-01-2017 14:54 | Martina Bílá Ministerstvo obrany letos počítá s navýšením počtu vojáků o 1725. Úřad by také mohl mít na konci roku o téměř 250 více civilních zaměstnanců. Na dotaz ČTK to sdělil Jiří Caletka z tiskového oddělení ministerstva obrany. Loni se v resortu zvýšil počet vojáků z povolání o 1214, přibylo také více než 120 občanských a státních zaměstnanců.

Mladý tenorista Nekoranec získal prestižní pěveckou cenu 22-01-2017 12:36 | Martina Bílá Mladý český tenorista Petr Nekoranec zvítězil v pátek v jedné z nejvýznamnějších pěveckých soutěží, Mezinárodní soutěže Francesca Viñase pořádané v Barceloně. ČTK o tom informovala Alena Nachtigalová z umělecké agentury Nachtigall Artists. Kromě hlavní ceny Nekoranci udělil cenu pro nejlepšího tenora legendární pěvec Plácido Domingo a další cenu český pěvec obdržel také od vedení divadla Teatro Real de Madrid. Soutěže se letos zúčastnilo 550 mladých pěvců z celého světa.

Elektrárna Dlouhé stráně měla loni rekordní návštěvnost 22-01-2017 12:35 | Martina Bílá Přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé stráně na Šumpersku loni navštívilo rekordních 84.771 lidí. Počet návštěvníků se ve srovnání s rokem 2015 zvýšil zhruba o 5000, řekl ČTK mluvčí energetické společnosti ČEZ Vladislav Sobol. Letos přečerpávací elektrárna očekává miliontého návštěvníka.

Počasí 22-01-2017 09:14 | Martina Bílá Většinou jasno. Místy zataženo nízkou oblačností, zejména na jihozápadě Čech, ojediněle slabé sněžení. Teploty -4 až +1 °C.

Zemřel herec, dabér a publicista Michal Pavlata 22-01-2017 09:13 | Martina Bílá Ve věku 71 let zemřel po dlouhé těžké nemoci herec, dabér, publicista a pedagog Michal Pavlata. ČTK to sdělil jeho bratr, bývalý senátor Josef Pavlata.



Pavlata prošel na začátku během své kariéry nejprve divadly v Kladně a Mladé Boleslavi, od roku 1969 pak hrál přes 20 let v Praze Na Poříčí v Divadle E.F.Buriana. Po třech sezónách v Divadle ABC se stal v roce 1994 na další téměř čtvrtstoletí členem souboru Činoherního klubu. Jeho nezaměnitelný hlas z něj udělal vyhledávaného rozhlasového a také dabingového herce, namluvil tisíce větších i menších rolí

Nové ceny klasické hudby získali Růžičková, Javůrková a Gardiner 22-01-2017 09:12 | Martina Bílá Zuzana Růžičková, Kateřina Javůrková a sir John Eliot Gardiner se stali prvními držiteli nové ceny klasické hudby Classic Prague Awards. Ceny poprvé vyhlásili v Sále Martinů budovy HAMU v Praze. Křišťálovou trofej získala cembalistka Růžičková za celoživotní přínos, hráčka na lesní roh Javůrková v kategorii talent roku a laureátem ceny za propagaci české hudby v zahraničí se stal britský dirigent sir Gardiner.

Od roku 2007 ubývá žen, které berou antikoncepci 22-01-2017 09:08 | Martina Bílá V posledním desetiletí mírně ubývá žen, které užívají hormonální antikoncepci. S tím klesá i počet balení antikoncepce, které jsou každoročně dodány na tuzemský trh. Antikoncepci v Česku užívá zhruba polovina žen v plodném věku. Vyplývá to z údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) a informací, které ČTK poskytl Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL).